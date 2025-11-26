Агент турецкого защитника оценил его готовность переехать в Россию

Ибрагим Исен, агент турецкого защитника Казымджана Караташа, в беседе с Rusfootball.info заявил, что игрок готов к переезду в России зимой.

© Rusfootball

"Трансфер Казымджана в Россию более чем возможен. Если будет хорошее предложение, то мы с удовольствием рассмотрим и примем его. Он любит Россию, и готов играть тут", - сказал агент.

На данный момент на счету Караташа ноль матчей в текущем сезоне. В РПЛ Караташ известен по выступлениям за "Оренбург" - 18 матчей, 1 гол.