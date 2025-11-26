Смолов и Яковлев высказались о причинах ухода Станковича из «Спартака»

Форвард «БроукБойз» Федор Смолов и бывший игрок «Спартака» Павел Яковлев высказались о причинах ухода Деяна Станковича из команды.

Сербский специалист был отправлен в отставку 11 ноября.

Федор Смолов: У меня есть инсайд: Станкович говорил всем игрокам, что они не соответствуют уровню «Спартака» и спрашивал: «Что вы здесь делаете?» Он отдалился от команды и стал небожителем. Сразу было видно, что он считает себя классным, а остальные не соответствуют его уровню.

Павел Яковлев: Раньше они с Бабичем были лучшими друзьями, их жены общались, а потом конфликт настолько обострился, что на тренировках они посылали друг друга. Это нездоровая ситуация в коллективе.