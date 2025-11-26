Неймар выбыл до конца года

Нападающий «Сантоса» Неймар может не сыграть до конца года из-за травмы колена.

© Sports.ru

Бразилец получил повреждение мениска левого колена, передает Globo Esporte. Неймар почувствовал дискомфор в колене после матча с «Мирассолом» в 34-м туре чемпионата Бразилии (1:1), в котором он отметился голом, и пропустил матч с «Интернасьоналом».

Сообщается, что Неймар, скорее всего, не сыграет до конца 2025 года и пропустит оставшиеся матчи в сезоне – со «Спорт Ресифи», «Жувентуде» и «Крузейро».

После 35 туров «Сантос» идет на 17-м месте в бразильской Серии А, набрав 38 очков.