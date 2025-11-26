Титов предсказал счет в матче «Спартака» с «Локомотивом»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов предсказал точный счет в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между красно-белыми и столичным «Локомотивом». Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

© Lenta.ru

По мнению экс-полузащитника, команды сыграют со счетом 1:1.

«Где-то "Локомотиву" надо будет рискнуть, если даже поведут в один мяч, придется, в конце концов, раскрыться. И там мастеровитая атака "Спартака" накажет», — заявил Титов.

На счет 1:1 у букмекеров можно поставить с коэффициентом 6,00. Фаворитом считается «Локомотив», на его победу дают коэффициент 2,35. На победу «Спартака» можно поставить с коэффициентом 3,00, а на ничью — с коэффициентом 3,70. Матч пройдет в среду, 26 ноября.

«Спартак» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России на своем поле победил «Локомотив» со счетом 3:1. В следующий раунд выйдет команда, которая победит по сумме двух встреч, а проигравший опустится в Путь регионов.