Батракова сравнили с игроком «Барселоны»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас сравнил полузащитника железнодорожников Алексея Батракова с распасовщиком «Барселоны» Педри.

«Пусть будет так же, как Педри называют: Поттер, волшебник. Вот Батраков – похожий футболист. Он может сделать момент из ничего под давлением, хорошо работает с мячом, а это уже показывает уровень игрока», – сказал Карпукас.

Батраков – воспитанник «Локомотива», оценивается в 23 млн евро на Transfermarkt. Сейчас он самый дорогой россиянин-футболист. Ранее сообщалось об интересе к Батракову со стороны испанских «Жироны» и «Барселоны».

В 15 матчах РПЛ-2025/26 Батраков забил 10 голов (возглавляет список бомбардиров) и отдал четыре голевых передачи. Центр спортивных исследований CIES включал его в список самых перспективных юниоров мира.

Педри – воспитанник «Барселоны». Сейчас восстанавливается после травмы.