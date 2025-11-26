Подсчитано, сколько человек посмотрели товарищеские матчи в 2025 году

Общая аудитория всех товарищеских матчей в 2025-м году составила 43,39 млн человек (возраст — 4+).

© РФС

Больше всего зрителей посмотрели товарищескую игру со сборной Ирана— 5,16 млн человек. Матч с Катаром, наоборот, посмотрели меньше всего — 3,41 млн зрителей.

Среднее количество людей, посмотревших матч, колеблется в диапазоне от 4,13 млн до 4,81 млн.

Средние значения выросли на 14% за год. Но ни один товарищеский матч не смог набрать больше зрителей, как игра со сборной Сербии в 2024 — 5,793 млн человек.

С февраля 2022 года, после начала СВО, сборная России отстранена от международных турниров. Национальная команда под руководством Валерия Карпина на протяжении 3-х лет проводит только товарищеские матчи.