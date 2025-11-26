Канчельскис раскритиковал формат Кубка России

Российский экс-футболист Андрей Канчельскис высказался о формате Фнобет Кубка России в преддверии ответного матча «Локомотива» и «Спартака» в 1/4 финала Пути РПЛ.

«Если «Локомотив» проиграет «Спартаку», не вылетит из Кубка России. Опустятся в Путь регионов, потом в Путь дивизионов какой-нибудь… Это смешно, я не понимаю этого всего. Если проиграли, значит, не проиграли. Что за бардак устроили? Путь Регионов, Путь порталов, путь домов.

«Локомотив» будет играть вторым составом — главное, что у них есть эти футболисты. И все понимают, что всё равно останутся в турнире, что будет шанс сыграть в финале. Думаю, результат здесь никого не интересует», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.