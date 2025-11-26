КДК РФС оштрафовал «Спартак» за драку болельщиков

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 800 тысяч рублей за драку болельщиков, ЦСКА оштрафован на 200 тысяч
Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что «Спартак» оштрафован на 800 тысяч рублей за драку болельщиков после матча с ЦСКА, на армейский клуб наложен штраф в 200 тысяч рублей.
Встреча 16‑го тура чемпионата России прошла в субботу на стадионе «Спартака» и завершилась в пользу хозяев поля со счетом 1:0. После игры в сети завирусилось видео, на котором фанаты «красно‑белых» толпой избивают одного болельщика ЦСКА у «Лукойл Арены».
— Присутствовали представители «Спартака», руководитель по безопасности, юрист, руководитель по работе с болельщиками. Также присутствовали представители ЦСКА. Ознакомились с решениями судебных органов в отношении зачинщиков, рассмотрели видеоматериалы, определяли принадлежность болельщика к клубу, который был зачинщиком, и установили, что он был болельщиком ЦСКА. Рассматривали и скандирование болельщиков. Учитывая все обстоятельства дела. Наказание следующее: «Спартак» за необеспечение безопасности, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка, которое поставило под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, а также неправомерные действия зрителей, по совокупности оштрафовать «Спартак» на 800 тысяч рублей. За скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений зрителями оштрафовать «Спартак» на 200 тысяч рублей. За неправомерные действия болельщика оштрафовать ЦСКА на 200 тысяч, за скандирование ненормативных выражений штраф 20 тысяч, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».
