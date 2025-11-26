КДК РФС оштрафовал «Спартак» за драку болельщиков

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что «Спартак» оштрафован на 800 тысяч рублей за драку болельщиков после матча с ЦСКА, на армейский клуб наложен штраф в 200 тысяч рублей.

Встреча 16‑го тура чемпионата России прошла в субботу на стадионе «Спартака» и завершилась в пользу хозяев поля со счетом 1:0. После игры в сети завирусилось видео, на котором фанаты «красно‑белых» толпой избивают одного болельщика ЦСКА у «Лукойл Арены».

— Присутствовали представители «Спартака», руководитель по безопасности, юрист, руководитель по работе с болельщиками. Также присутствовали представители ЦСКА. Ознакомились с решениями судебных органов в отношении зачинщиков, рассмотрели видеоматериалы, определяли принадлежность болельщика к клубу, который был зачинщиком, и установили, что он был болельщиком ЦСКА. Рассматривали и скандирование болельщиков. Учитывая все обстоятельства дела. Наказание следующее: «Спартак» за необеспечение безопасности, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка, которое поставило под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, а также неправомерные действия зрителей, по совокупности оштрафовать «Спартак» на 800 тысяч рублей. За скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений зрителями оштрафовать «Спартак» на 200 тысяч рублей. За неправомерные действия болельщика оштрафовать ЦСКА на 200 тысяч, за скандирование ненормативных выражений штраф 20 тысяч, — передает слова Григорьянца корреспондент «Матч ТВ».

