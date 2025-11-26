ЦСКА и «Динамо» Мх назвали стартовые составы на матч Кубка России

Московский ЦСКА и махачкалинское «Динамо» объявили стартовые составы на ответный матч ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу.

© ФК «Динамо» Мх

Игра пройдет в Москве и начнется в 18:00.

Стартовый состав ЦСКА: Игорь Акинфеев (вратарь, капитан), Матвей Лукин, Жоау Виктор, Мойзес, Милан Гайич, Данил Круговой, Родриго Вильягра, Матвей Кисляк, Матеус Алвес, Кирилл Глебов, Тамерлан Мусаев.

Стартовый состав «Динамо»: Давид Волк (вратарь), Имадеддин Аззи, Андрес Аларкон, Идар Шумахов (капитан), Мохаммед Аззи, Темиркан Сундуков, Никита Глушков, Шамиль Гаджиев, Абдулпаша Джабраилов, Ражаб Магомедов, Хазем Мастури.

Трансляция с 17:45 мск будет доступна на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.