«Краснодар» и «Оренбург» назвали составы на ответный матч РПЛ

«Краснодар» и «Оренбург» объявили стартовые составы на ответный матч ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу.

© Матч ТВ

Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 18:00 (мск). Игру обслужит бригада арбитров во главе с Ранаэлем Зияковым.

Стартовый состав «Краснодара»: Александр Корякин (вратарь), Валентин Пальцев, Артём Хмарин, Жубал Жуниор, Витор Тормена, Никита Кривцов (капитан), Кевин Пина, Данила Козлов, Гаэтан Перрен, Густаво Фуртадо, Казбек Мукаилов.

Стартовый состав «Оренбурга»: Андрей Ходанович (вратарь), Эмил Ценов, Анри Чичинадзе, Георгий Зотов, Хорди Томпсон, Муфи Фахд, Владислав Камилов (капитан), Евгений Болотов, Ду Кейрос, Степан Оганесян, Максим Савельев.

Прямую трансляцию матча смотрите на телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР (с 17:55), а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.