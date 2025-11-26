В Москве состоялось отпевание Симоняна

В Армянском храмовом комплексе в Москве состоялась церемония отпевания легенды советского футбола, олимпийского чемпиона и лучшего бомбардира в истории московского «Спартака» Никиты Симоняна.

На церемонию пришли порядка 100 человек, включая родных и близких Симоняна. На отпевании присутствовали президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, Олег Романцев, Александр Тарханов и другие ветераны советского и российского футбола. Отпевание проводил архиепископ Езрас, глава Российской и Ново‑Нахичеванской епархии.

Церемония прощания с Симоняном пройдет в четверг на домашнем стадионе «Спартака». Похоронят лучшего бомбардира в истории «Спартака» на Ваганьковском кладбище.

О смерти Симоняна в воскресенье «Матч ТВ» сообщил президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян. Симонян скончался в возрасте 99 лет.

Симонян — четырехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка страны в составе «Спартака», лучший бомбардир «красно‑белых» с 160 голами. Вместе со сборной СССР завоевал золото Олимпийских игр в Мельбурне. Как тренер трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны. С 1992 года занимал пост первого вице‑президента РФС.

За выдающиеся достижения в футболе Симонян удостоен орденов МОК и ФИФА, орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, почетного звания «Заслуженный работник физической культуры РФ». В октябре Симоняну было присвоено звание Героя Труда России за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.