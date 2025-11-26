Глава КДК прокомментировал ситуацию с избиением болельщика ЦСКА

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал ситуацию с избиением болельщика ЦСКА после дерби со "Спартаком" в рамках 16-го тура РПЛ.

© ФК "Спартак"

"Провокатор и зачинщик был болельщиком ЦСКА, за его неправомерные действия был оштрафован клуб. А болельщики "Спартака" начали массово его избивать. Не было сотрудников контрольно-распорядительном службы, была одна женщина без рации и не сообщила, что происходит. Мы выяснили интересный факт, что болельщик находился на трибуне Б и размахивал флагами "Спартака". А когда спустился, надел шарф ЦСКА", - передаёт слова Григорьянца "Матч ТВ".

По итогам данного инцидента КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 800 тысяч рублей, а ЦСКА на 200 тысяч рублей.

Напомним, что в субботу, 22 ноября красно-белые на своём стадионе "Лукойл Арена" принимали "армейцев". Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник "Спартака" Игорь Дмитриев. Напомним, что это была первая игра красно-белых после ухода Деяна Станковича. Сейчас команду возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Вадим Романов.

На данный момент "Спартак" занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 28 набранными очками, а ЦСКА находится на второй позиции, имея в своём активе 33 балла.