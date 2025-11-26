Экс-тренер 2Drots создает свою медийную команду

Бывший защитник ЦСКА, экс-тренер 2Drots и «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов создает свою медийную команду.

«Мое возвращение готовится к [российской] Кингс Лиге. Мы делаем команду, чтобы занять людей и дать им заработать немного. Повысить интерес к турниру. Думаю, что в процессе турнира, если спонсору понравится, будем готовиться к полноценному сезону. Сейчас можно набрать свободных агентов. Если Николай Осипов нам где-то поможет, то почему бы и нет. Тренерский штаб набирается, есть игроки медийные. После закона о букмекерах останется много безработных, их можно подобрать. Название команды – «Союз». Символика СССР: Кремль, серп и молот, цвета красно-белые. Ребят набираем, с которыми я уже работал в 2Drots. Самое главное – финансирование. Если я обещал, что буду платить, то заплачу», – отметил Кузнецов.

Старт российского аналога Кингс Лиги (формат – семь на семь) запланирован на зиму. Официально о запуске турнира пока объявлено не было.