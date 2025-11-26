Футболист «Краснодара» дисквалифицирован из-за маски Человека-паука

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов получил дисквалификацию на следующий матч Кубка России после празднования гола в маске Человека-паука.

В ответном матче 1/4 финала против «Оренбурга» на 4-й минуте футболист забил мяч и отпраздновал это, надев маску Человека-паука. Арбитр встречи Ранэль Зияков показал Кривцову желтую карточку за это действие.

Предупреждение стало для футболиста четвертым в текущем розыгрыше Кубка России, что по регламенту турнира означает автоматическую дисквалификацию на одну игру.

Матч, который проходил на стадионе «Ozon Арена», завершился со счетом 4:0 в пользу «Краснодара».

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, который в прошлом сезоне обыграл в финале «Ростов» в серии пенальти.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.