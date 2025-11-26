«Челси» возобновил контакты с представителями вратаря «Милана» Мика Меньяна

Лондонский футбольный клуб «Челси» вновь связался с представителями вратаря «Милана» Мика Меньяна. Информацию об этом сообщил журналист Саша Тавольери в своём аккаунте соцсети Х. По данным источника, синие по-прежнему стремятся подписать голкипера на бесплатной основе.

Ситуация вокруг французского футболиста связана с его текущим контрактом. 30-летний Мик Меньян, по сообщениям, не планирует продлевать трудовой договор с «Миланом», срок которого истекает ближайшим летом. Данный факт открывает возможность для потенциального перехода игрока в статусе свободного агента.

В случае, если лондонский клуб успешно подпишет нового вратаря, есть вероятность изменений в текущем составе команды. Отмечается, что «Челси» предпримет попытку найти решение по Филипу Йоргенсену.

В текущем сезоне Меньян провел 13 матчей во всех турнирах. За этот период вратарь пропустил девять голов, а также семь раз сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, оформив «сухие» матчи.

Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мика Меньяна оценивается в € 25 млн.