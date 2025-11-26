Роналду сделал дорогие подарки футболистам сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал дорогие подарки партнерам по национальной команде. Об этом сообщает SIC Noticias.

По информации источника, 40-летний спортсмен подарил эксклюзивные часы игрокам в честь победы в Лиге наций. На циферблате изделий видны герб португальской футбольной федерации и изображение трофея Лиги наций, а на оборотной стороне выгравирована надпись «Чемпионы Лиги наций — 2025». Всего выпущено 35 таких экземпляров.

Роналду передал подарки партнерам незадолго до отборочного матча чемпионата мира против сборной Армении (победа 9:1). Один из комплектов он направил семье бывшего полузащитника «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Ранее сообщалось, что Роналду оказался под угрозой пропуска старта чемпионата мира-2026. Это произошло бы в случае получения форвардом длительной дисквалификации. Однако ФИФА дисквалифицировала Роналду лишь на один матч.