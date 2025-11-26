ЦСКА победил в серии пенальти "Динамо" Мх

ЦСКА одолел махачкалинское "Динамо" в Кубке России (2:1, 5:4 - по пенальти). Защитник Андрес Аларкон на восьмой минуте вывел гостей вперед. На 68-й минуте хавбек Матия Попович сравнял счет, а на 90-й оформил дубль и перевел игру в серию пенальти.

© Rusfootball

Защитник Андрес Аларкон на восьмой минуте вывел гостей вперед. На 68-й минуте хавбек Матия Попович сравнял счет, а на 90-й оформил дубль и перевел игру в серию пенальти.

По итогам серии одиннадцатиметровых победу одержали "армейцы".

Кубок России

Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответный матч

Первый матч - 0:1

Голы: Попович, 68, 90 - Аларкон, 8

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Жоао Виктор, Лукин, Мойзес, Круговой (Кармо, 46), Вильягра (Алеррандро, 64), Кисляк, К. Глебов (Попович, 64), Алвес (Обляков, 46), Т. Мусаев (Дивеев, 86)

Динамо Мх: Волк, И. Аззи (Алибеков, 65), Шумахов, Аларкон, М. Аззи (Кагермазов, 59), Сундуков, Джабраилов, Глушков, Ш. Гаджиев (Джавад, 59), Р. Магомедов (Мубарик, 83), Мастури (Миро, 46)

Предупреждения: Кисляк, 53, Мойзес, 73, Обляков, 81