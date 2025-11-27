Карпин рассказал о проблемах со сном

Одним из факторов, повлиявших на решение Валерия Карпина покинуть пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", стали проблемы со сном, появившиеся у специалиста за время работы в составе бело-голубых. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

17 ноября Карпин покинул пост главного тренера "Динамо". Он объяснил свое решение желанием сосредоточиться на работе в сборной России.