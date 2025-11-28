Сербский полузащитник ЦСКА назвал лучшего игрока РПЛ

Сербский полузащитник ЦСКА Матия Попович в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» заявил, что считает голкипера армейцев Игоря Акинфеева лучшим футболистом Российской премьер‑лиги.

В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 12 матчах РПЛ, пропустил 11 голов и в двух играх оставил свои ворота в неприкосновенности.

— Кого бы ты мог назвать лучшим игроком в РПЛ?

— Наши игроки, футболисты ЦСКА — лучшие в РПЛ. Игорь Акинфеев — номер один, — сказал Попович «Матч ТВ».

Акинфееву 39 лет, голкипер дебютировал за основной состав ЦСКА в 2003 году и с тех пор непрерывно выступает за армейский клуб. В составе команды он стал шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА. Вместе со сборной России Акинфеев дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

