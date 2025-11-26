«Ростов» победил «Нефтехимик»

Окончен матч 1/4 финала Фонбет Кубка России, этап 1 (Путь регионов) сезона-2025/2026, в котором встречались «Нефтехимик» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга). Победу со счётом 3:1 одержал «Ростов».

На 18-й минуте Иван Комаров открыл счёт в этой игре и вывел «Ростов» вперёд. На 37-й минуте Егор Голенков удвоил преимущество ростовчан. В начале второго тайма, на 46-й минуте Ислам Машуков сократил отставание «Нефтехимика», сделав счёт 1:2. На 50-й минуте Дмитрий Чистяков установил окончательный счёт 1:3 в пользу ростовчан.

«Ростов» во втором этапе четвертьфинала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 сыграет с махачкалинским «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.