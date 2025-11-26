«Спартак» обыграл «Локомотив» в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России. Встреча, прошедшая на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Счет в матче открыл полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, реализовавший штрафной удар на 24-й минуте встречи. 20-летний футболист в 2025 году забил 20 голов за клуб и сборную России: 18 мячей в составе «железнодорожников», а еще два гола за национальную команду.

Решающий мяч в этой встрече забил полузащитник Пабло Солари. Аргентинец отметился голом во втором матче подряд. Ранее 24-летний игрок сделал дубль в игре с «Ахматом» (2:1) в РПЛ. Также в составе красно-белых голы забили Манфред Угальде и Маркиньос.

«Спартак» одержал четвертую победу подряд во всех турнирах и вторую под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова. На этом отрезке красно-белые победили ЦСКА (1:0) и «Ахмат» (1:2), а также «Локомотив» (3:1) в Кубке страны.

«Спартак» по итогам двухматчевого противостояния вышел в полуфинал Пути РПЛ, где сыграет с победителем в паре московского «Динамо» и «Зенита». «Локомотив» выбыл из Пути РПЛ и продолжит выступление в Пути регионов.

В еще одном прошедшем сегодня матче Кубка России в Пути РПЛ «Ростов» обыграл «Нефтехимик» – 3:1.

Футбол. Кубок России. 1/4 финала пути РПЛ. Ответный матч

«Спартак» – «Локомотив» – 3:2.