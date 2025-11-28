Оценены шансы «Спартака» выиграть третий матч подряд в РПЛ

Букмекеры оценили шансы московского «Спартака» обыграть калининградскую «Балтику» в выездном матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Красно-белые считаются фаворитом, на их победу можно поставить с коэффициентом 2,40. Успех хозяев оценивается коэффициентом 3,15. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.25.

По мнению аналитиков, игра не будет результативной. На то, что в матче забьют больше двух мячей, можно поставить с коэффициентом 2,35. Если «Спартак» выиграет, клуб одержит третью подряд победу в РПЛ, а «Балтика» потерпит первое домашнее поражение в сезоне.

Матч между «Спартаком» и «Балтикой» пройдет в Калининграде в субботу, 29 ноября. Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Москвичи с 28 очками располагаются на шестом месте в турнирной таблице, отставая на одно очко от идущей пятой «Балтики».