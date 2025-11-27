«Ливерпуль» повторил антирекорд 1953 года

«Ливерпуль» потерпел три разгромных поражения подряд впервые за 72 года.

В среду команда Арне Слота уступила ПСВ со счетом 1:4 в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. До этого она проиграла «Манчестер Сити» (0:3) и «Ноттингем Форест» (0:3) в АПЛ.

«Ливерпуль» впервые с декабря 1953 года проиграл три матча подряд во всех соревнованиях с разницей в три или более мячей.