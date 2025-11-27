«Атлетико» в компенсированное время вырвал победу у «Интера» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между мадридским «Атлетико» и миланским «Интером». Победу в игре, проходившей на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания), одержали хозяева со счётом 2:1.

© РИА Новости

На девятой минуте нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес забил первый гол. На 54-й минуте полузащитник «Интера» Пётр Зелиньски сравнял счёт. На 90+3-й минуте защитник Хосе Хименес вывел хозяев вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

В следующем туре «Атлетико» проведёт матч с нидерландским ПСВ на выезде, а команда из Милана примет «Ливерпуль». Обе игры состоятся 9 декабря.