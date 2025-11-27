Назван тренер, который может возглавить «Ливерпуль»

Бывший тренер «Тоттенхэма» и «Ноттингем Форест» Ангелос Постекоглу может возглавить «Ливерпуль», если руководство клуба примет решение уволить Арне Слота. Об этом сообщает TEAMtalk.

По данным источника, нидерландский специалист по-прежнему пользуется поддержкой боссов мерсисайдского клуба, однако владельцы «Ливерпуля» восхищаются Постекоглу и считают его подходящей кандидатурой на роль главного тренера команды.

Арне Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024-го. Под его руководством «красные» выиграли английскую Премьер-лигу по итогам сезона-2024/2025. В нынешнем сезоне «Ливерпуль» проиграл девять матчей с учётом всех соревнований, накануне уступив ПСВ (1:4) в Лиге чемпионов.