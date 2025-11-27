Ротенберг высказался о новом контракте "Локомотива" с Галактионовым

Генеральный директор "Локомотива" Борис Ротенберг прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

© Rusfootball

"Стабильность — признак мастерства, у нас всех есть полное понимание того, куда мы движемся и куда будем двигаться дальше. С помощью Михаила Михайловича и его штаба мы вернём "Локомотив" на победные рельсы и вернём победные традиции в клуб. Уверен, что "Локомотив" всегда будет на первом месте", — приводит слова Ротенберга "Чемпионат".

"Локомотив" объявил о продлении трудового соглашения с Михаилом Галактионовым в среду, 26 ноября. Специалист подписал контракт с клубом до конца 2028 года. Галактионов занимает пост главного тренера "железнодорожников" с 2022 года. Под его руководством в текущем сезоне "Локомотив" набрал 31 очко в 16-ти турах РПЛ. На данный момент команда занимает четвертое место в турнирной таблице.

26 ноября команда Галактионова на своем поле уступила "Спартаку" в ответном четвертьфинальном матче Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:3. Железнодорожники продолжат играть в Пути регионов. Их следующим соперником станет тульский "Арсенал".