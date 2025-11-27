Карпин поделился планами на зиму

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в зимнюю паузу планирует встретиться с российскими футболистами, выступающими в зарубежных клубах. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Есть планы увидеться с нашими игроками, выступающими за рубежом, - сказал он. - Посмотрим, состоится ли [товарищеский] турнир в Абу-Даби. Но даже если нет, товарищеские матчи команд буду посещать".

17 ноября Карпин покинул пост главного тренера московского "Динамо". Он объяснил свое решение желанием сосредоточиться на работе в сборной России.