Карпин поделился своим видением отношений между мужчиной и женщиной

Валерий Карпин: «Красиво звучит, что мужчина должен извиняться первым. Но если супруга накосячила – она извиняется. Если ты женился – уже должен, как и женщина»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос по поводу принципов отношений.
– Вы поняли для себя, какие должны быть принципы отношений?
– У меня уже не первый брак. Если я сейчас что-то буду говорить... Мне же и напишут: «Ты что там рассказываешь? У самого третий брак».
Но в целом... Это должен быть твой человек по ментальности, по восприятию вещей, отношению к происходящему.
Должно быть чувство юмора, а оно без интеллекта невозможно. Важно, что мы одинаково относимся ко многим вещам, смотрим в одном направлении.
– Наверняка возникают какие-то конфликты. Как гасить?
– Мой принцип: если что-то не устраивает, не понравилось, нужно это сразу проговорить.
– Мужчина всегда извиняется первым?
– Если супруга накосячила, она извиняется.
Говорят, что мужчина должен извиняться первым, это красиво звучит. Но в жизни не так, есть миллион нюансов. Утрирую сейчас: если жена изменит, ты пойдешь извиняться?
– Это было бы странно, но есть логика: сам до этого довел.
– Вот! Еще тебя и виноватым сделают: не уделяешь времени. Этот диалог можно привести к чему угодно. Но нельзя сказать, что мужчина всегда извиняется первым.
– В идеальных отношениях – что должен мужчина и что должна женщина?
– Если ты женился, ты уже должен. Как и женщина, если вышла замуж. Если считаешь, что в браке нет обязательств, – зачем жениться? Нужно договариваться обо всем.
Например, хочешь после работы поехать в баню с друзьями – надо договориться, если женился. В ином случае будет неправильно, – сказал Валерий Карпин.
