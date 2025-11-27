Карпин поделился своим видением отношений между мужчиной и женщиной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос по поводу принципов отношений.

– Вы поняли для себя, какие должны быть принципы отношений?

– У меня уже не первый брак. Если я сейчас что-то буду говорить... Мне же и напишут: «Ты что там рассказываешь? У самого третий брак».

Но в целом... Это должен быть твой человек по ментальности, по восприятию вещей, отношению к происходящему.

Должно быть чувство юмора, а оно без интеллекта невозможно. Важно, что мы одинаково относимся ко многим вещам, смотрим в одном направлении.

– Наверняка возникают какие-то конфликты. Как гасить?

– Мой принцип: если что-то не устраивает, не понравилось, нужно это сразу проговорить.

– Мужчина всегда извиняется первым?

– Если супруга накосячила, она извиняется.

Говорят, что мужчина должен извиняться первым, это красиво звучит. Но в жизни не так, есть миллион нюансов. Утрирую сейчас: если жена изменит, ты пойдешь извиняться?

– Это было бы странно, но есть логика: сам до этого довел.

– Вот! Еще тебя и виноватым сделают: не уделяешь времени. Этот диалог можно привести к чему угодно. Но нельзя сказать, что мужчина всегда извиняется первым.

– В идеальных отношениях – что должен мужчина и что должна женщина?

– Если ты женился, ты уже должен. Как и женщина, если вышла замуж. Если считаешь, что в браке нет обязательств, – зачем жениться? Нужно договариваться обо всем.

Например, хочешь после работы поехать в баню с друзьями – надо договориться, если женился. В ином случае будет неправильно, – сказал Валерий Карпин.