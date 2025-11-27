Экс-тренер «Ротора» назвал главный провал за время своей работы в команде

Бывший главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев обозначил единственный реальный провал за время своей работы в команде. Он выделил поражение от «Факела» со счётом 0:4.

«В Воронеже случилось моё единственное крупное поражение за всё время работы в «Роторе». За полтора года первый провал. Но мы рискнули, перестроили опорного полузащитника в центральную зону. К сожалению, там и оказалась самая большая проблема для нас, где просели. Оттуда и пришли три гола. Всё объяснимо, но уже ничего не поделаешь. С «Факелом» всё не так уж и плохо складывалось. Если говорить об исполнительском мастерстве, их нападающий здорово сыграл. Мы хорошо оборонялись, «Факел» мало чего создал, но Пуси исполнил — обработал, ударил. Он забивает большинство голов на своих индивидуальных качествах. Если в РПЛ не так был заметен, то тут ему хватает времени проявить свои лучшие качества. Тут он один из лидеров «Факела». Пуси решил исход матча, а команда поймала кураж во втором тайме. Такого бы нападающего нам… Тогда и очков могло быть побольше, — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.