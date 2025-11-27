«Арсенал» повторил достижение сезона-2005/2006

Лондонский «Арсенал» повторил своё достижение сезона-2005/2006 в рамках Лиги чемпионов УЕФА. «Канониры» впервые за 20 лет выиграли пять матчей в престижнейшем европейском турнире из пяти, сообщает Opta в социальной сети X. В сезоне-2005/2006 «Арсенал» добрался до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Барселоне» — 1:2.

Накануне, 26 ноября, «канониры» встречались с «Баварией» в матче 5-го тура общего этапа ЛЧ. Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержала команда Микеля Артеты.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.