Карпин высказался о споре с министром спорта

Карпин о том, что Дегтярев «может не согласовать его» после критики лимита: «Такое согласование мне вряд ли было бы нужно, если бы ради него пришлось врать»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о несогласии с министром спорта России Михаилом Дегтяревым по вопросу лимита на легионеров.
Ранее Дегтярев высказался о тех, кто критикует его идею ужесточения лимита:
«Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз».
– Аршавин говорит, что российский футбол «щемят последние пять-шесть лет». Есть такое ощущение?
– Что значит «щемят»?
– Предложение о новом жестком лимите на легионеров, пока не возвращают пиво на стадионы. То есть налицо пристальное внимание к футболу.
– Это есть. О чем это говорит? Главный вид спорта в стране.
– Но, например, на хоккее нет карты болельщика.
– Значит, не главный вид спорта.
– Вы резко отвечали министру спорта. Не боитесь последствий?
– С моей стороны не было резкости в отношении министра. Я отвечал на вопросы журналистов, высказывал свое мнение. Какие должны быть последствия?
– Попадете в опалу. Как говорит министр, он может не согласовать вашу кандидатуру.
– Если для согласования моей кандидатуры мне необходимо было бы врать, то такое согласование мне вряд ли было бы нужно.
– Против своих принципов не пойдете?
– Не пойду, – сказал Карпин.
Андреа Стелла о дисквалификации «Макларена»: «Причина – непредвиденное возникновение сильного дельфинирования»
Винисиус – лучший ассистент ЛЧ за последние 5 сезонов. Вингер «Реала» сделал 22 голевых паса, у Рафиньи – 13, у де Брюйне – 12, у Сане – 11
«Галактионову доверяют – это прекрасно. Вот бы так Романову доверяли в «Спартаке», а то сейчас опять возьмут какого‑нибудь балбеса». Губерниев о тренерах
Андреа Стелла о дисквалификации «Макларена»: «Причина – непредвиденное возникновение сильного дельфинирования»
Винисиус – лучший ассистент ЛЧ за последние 5 сезонов. Вингер «Реала» сделал 22 голевых паса, у Рафиньи – 13, у де Брюйне – 12, у Сане – 11
«Галактионову доверяют – это прекрасно. Вот бы так Романову доверяли в «Спартаке», а то сейчас опять возьмут какого‑нибудь балбеса». Губерниев о тренерах