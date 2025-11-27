Карпин высказался о споре с министром спорта

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о несогласии с министром спорта России Михаилом Дегтяревым по вопросу лимита на легионеров.

Ранее Дегтярев высказался о тех, кто критикует его идею ужесточения лимита:

«Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз».

– Аршавин говорит, что российский футбол «щемят последние пять-шесть лет». Есть такое ощущение?

– Что значит «щемят»?

– Предложение о новом жестком лимите на легионеров, пока не возвращают пиво на стадионы. То есть налицо пристальное внимание к футболу.

– Это есть. О чем это говорит? Главный вид спорта в стране.

– Но, например, на хоккее нет карты болельщика.

– Значит, не главный вид спорта.

– Вы резко отвечали министру спорта. Не боитесь последствий?

– С моей стороны не было резкости в отношении министра. Я отвечал на вопросы журналистов, высказывал свое мнение. Какие должны быть последствия?

– Попадете в опалу. Как говорит министр, он может не согласовать вашу кандидатуру.

– Если для согласования моей кандидатуры мне необходимо было бы врать, то такое согласование мне вряд ли было бы нужно.

– Против своих принципов не пойдете?

– Не пойду, – сказал Карпин.