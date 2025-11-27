Винисиус опережает всех по количеству ассистов за последние 5 сезонов ЛЧ

Винисиус – лучший ассистент ЛЧ за последние 5 сезонов. Вингер «Реала» сделал 22 передачи, у Рафиньи – 13, у де Брюйне – 12, у Сане – 11
Винисиус Жуниор опережает всех по количеству ассистов за последние 5 сезонов Лиги чемпионов.
Накануне вингер «Реала» отдал две результативные передачи в матче с «Олимпиакосом» (4:3) в 5-м туре общего этапа соревнования.
На счету бразильца 22 ассиста в последних 5 розыгрышах турнира. За ним следуют Рафинья Диас (13), Кевин де Брюйне (12) и Лерой Сане (11).
«Эдмонтон» может выменять Джерри у «Питтсбурга». У голкипера 91,5% сэйвов в этом сезоне (Кевин Уикс)
Валерий Карпин: «Деньги никогда не бывают лишними. Что значит обеспечил себя? Сейчас все хорошо, а завтра наступит условный кризис. Миллиарда у меня нет»
Кейн впервые не нанес ни одного удара за целый матч с «Арсеналом». У «Баварии» худшие показатели по ударам (8), xG (0,69) и касаниям в штрафной (13) за сезон
«Эдмонтон» может выменять Джерри у «Питтсбурга». У голкипера 91,5% сэйвов в этом сезоне (Кевин Уикс)
Валерий Карпин: «Деньги никогда не бывают лишними. Что значит обеспечил себя? Сейчас все хорошо, а завтра наступит условный кризис. Миллиарда у меня нет»
Кейн впервые не нанес ни одного удара за целый матч с «Арсеналом». У «Баварии» худшие показатели по ударам (8), xG (0,69) и касаниям в штрафной (13) за сезон