Нападающий «Динамо» оценил изменения в игре «Локомотива» при Бобе Хартли

Нападающий «Динамо» Сикура оценил изменения в игре «Локомотива» при Бобе Хартли

Нападающий «Динамо» Дилан Сикура оценил изменения в игре «Локомотива» при главном тренере Бобе Хартли.

«Как по мне, «Локомотив» не сильно изменился с прошлого сезоне, хоть у них и новый тренерский штаб, состав практически не поменялся, в игре также много схожих моментов. Очень дисциплинированная команда, играет на оборону, у них сильный вратарь. Есть определённые изменения, Хартли добавил свои детали, есть что-то североамериканское теперь, согласен. Но ключевые игроки всё те же, поэтому и сама команда действует в схожей манере, что и в прошлом году», – сказал Сикура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
