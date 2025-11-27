Кейн крайне неудачно сыграл в матче с «Арсеналом»

«Бавария» не преуспела в атакующих действиях в игре против «Арсенала».

© Sports.ru

Мюнхенцы уступили лондонцам (1:3) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Этот матч стал первым в карьере Кейна, в котором он отыграл все 90 минут против «Арсенала», не нанеся ни одного удара.

«Бавария» до сих пор забивала более 2 голов в каждом матче этого сезона. Однако с «Арсеналом» команда продемонстрировала худшие показатели по ударам (8) xG (0,69), и касаниям в штрафной (13).