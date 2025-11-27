Эксперт предрек, что в «Динамо» не будет российского тренера

Бубнов: в "Динамо" не будет российского тренера

Экс-игрок "Спартака" Александр Бубнов считает, что московское "Динамо" не назначит российского специалиста на пост главного тренера.

"В "Динамо" вообще нет ещё кандидата. Может, есть, может, мы просто не знаем? Бувач ищет иностранца, не будет российского тренера в "Динамо", понимаешь?" - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо" летом текущего года - в ноябре клуб объявил об уходе специалиста в отставку.

После ухода Валерия Карпина из "Динамо" Ролан Гусев был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера. После 16 сыгранных туров бело-голубые располагаются на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками в своем активе. Сегодня, 27 ноября, "Динамо" на домашнем стадионе сыграет с петербургским "Зенитом" в ответной встрече 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.

