Мбаппе признан игроком недели Лиги чемпионов. Он оформил покер в матче с «Олимпиакосом»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует пресс-служба соревнования на своей странице в социальной сети X.

Футболист «сливочных» забил четыре мяча в ворота «Олимпиакоса» (3:4) во встрече 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Второе место в голосовании занял полузащитник «ПСЖ» Витинья, оформивший хет-трик в ворота «Тоттенхэма» (5:3). На третьей строчке расположился форвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг с дублем в игре с «Ньюкаслом» (2:1). Четвёртое место занял нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси (дубль в матче с «Вильярреалом»).