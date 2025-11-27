ФИФА объявила, сколько продано билетов на матчи чемпионата мира

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) объявила о реализации 2 млн билетов на матчи чемпионата мира — 2026, опубликовав соответствующее сообщение в социальной сети X. Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнира в нём примут участие 48 национальных команд.

© Соцсети

Напомним, ранее сообщалось, что цены на билеты на игры чемпионата мира варьируются от $ 60 до $ 6730. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

В 2022 году аргентинцы обыграли в финале мундиаля Францию. Основное время матча завершилось вничью 3:3, в серии пенальти сильнее оказалась южноамериканская команда.