Гендиректор «Акрона» высказался о новом контракте Дзюбы

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев заявил «Матч ТВ», что не будет возвращаться к теме продления контракта с форвардом команды Артемом Дзюбой до конца нынешнего сезона.

© ФК «Акрон»

Действующий контракт 37‑летнего форварда истекает летом 2026 года. В нынешнем сезоне он отметился четырьмя голами в 14 матчах МИР РПЛ.

— До конца сезона никаких переговоров не будет? Даже на сборах?

— Да, я уже много раз говорил, что мы не будем до конца сезона никаких переговоров о новом контакте вести. Смысла в этом нет. Сезон закончится, тогда уже все месте сядем и по‑мужски поговорим, — сказал Клюшев корреспонденту «Матч ТВ».

«Акрон» набрал 21 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице. Следующий матч в чемпионате команда Заура Тедеева проведет 29 ноября дома против «Пари НН».

