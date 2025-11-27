Кононов ответил на критику Мостового: «Это мнение и проблема Александра. Он живет этим»

Матч ТВ

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов заявил «Матч ТВ», что экс‑футболист сборной России Александр Мостовой живет тем, что критикует тренеров.

Главный тренер «Торпедо» ответил на критику Мостового
© Матч ТВ

Кононов в октябре вернулся в московский клуб. Мостовой, комментируя назначение, заявил, что не знает такого тренера.

— Александр Мостовой после вашего возвращения в «Торпедо» сказал, что скоро тренерами будут бухгалтеры. Вас не задевают такие слова?

— Нет, я не видел, мне это неинтересно. Это мнение и проблема Александра. Он живет этим, пусть живет дальше, — сказал Кононов «Матч ТВ».

Перед возвращением специалиста руководство «Торпедо» расторгло контракт с Дмитрием Парфеновым, который провел в команде 32 дня.

