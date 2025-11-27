Главный тренер «Торпедо» ответил на критику Мостового

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов заявил «Матч ТВ», что экс‑футболист сборной России Александр Мостовой живет тем, что критикует тренеров.

Кононов в октябре вернулся в московский клуб. Мостовой, комментируя назначение, заявил, что не знает такого тренера.

— Александр Мостовой после вашего возвращения в «Торпедо» сказал, что скоро тренерами будут бухгалтеры. Вас не задевают такие слова?

— Нет, я не видел, мне это неинтересно. Это мнение и проблема Александра. Он живет этим, пусть живет дальше, — сказал Кононов «Матч ТВ».

Перед возвращением специалиста руководство «Торпедо» расторгло контракт с Дмитрием Парфеновым, который провел в команде 32 дня.

