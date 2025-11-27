Появились новые подробности о раке Алдонина

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо в своем сборной России Евгения Алдонина.

Брейдо заявил, что футболист уже более года борется с раком поджелудочной железы. Несмотря на серьезность диагноза, Алдонин сохраняет стабильное состояние. Клуб решил обнародовать информацию, чтобы футбольная общественность могла помочь в лечении спортсмена. В ЦСКА подчеркнули, что сбор средств адресован крупным представителям индустрии, а не простым болельщикам, чтобы не обременять тех, кто имеет другие заботы.

После нескольких операций и предстоящих курсов химиотерапии, футболисту необходима поддержка, однако сейчас ему важно соблюдать тишину и сконцентрироваться на борьбе с болезнью. Клуб призвал СМИ не тревожить Алдонина и его семью в этот трудный период.

О диагностированном у 45-летнего Алдонина тяжелом заболевании стало известно 22 ноября. В Российской премьер-лиге рассказали, что бывшему футболисту требуется дорогостоящее лечение, и призвали помочь ему и его семье материально.