Семшов высказался о предстоящем матче "Динамо" против "Зенита"

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказался о предстоящем матче Кубка России "Динамо" - "Зенит".

"С любопытством жду матча "Динамо" — "Зенит", думаю, нас ждет яркая и интенсивная игра. Наверняка "Зенит" не готов так просто уступить место в Пути РПЛ, а "Динамо" будто пересобралось, и команда готова биться за Ролана Гусева", - приводит слова Семшова "СЭ".

В первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России московское "Динамо" одержало выездную победу над петербургским "Зенитом" со счетом 3:1. Ответная встреча состоится на "ВТБ Арене" сегодня, 27 ноября, в 20:30 по столичному времени.

После 16 сыгранных туров бело-голубые занимают 9 место в турнирной таблице чемпионата России с 20 набранными очками. Петербуржцы располагаются на 3 строчке с 33 баллами в своем активе. Напомним, что в ноябре бело-голубые объявили об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.