Экс-тренер московского «Динамо» Марцел Личка готов вернуться в РПЛ. Об этом рассказал его агент Анатолий Николаев.

«Марцел рассматривает работу в РПЛ, но в контексте клубов предложений пока нет. Что касается планов на будущее, пока Марцел отдыхает, но готов рассмотреть любое предложение», – сказал Николаев.

Личка работал в «Динамо» с 2023 по 2025 год, взял бронзу в сезоне-2023/24, упустив чемпионство в последнем туре. Летом возглавил новичка турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк», откуда был уволен, будучи последним в чемпионате.

Ранее сообщалось, что Личка есть в шорт-листе «Динамо» и «Спартака», откуда ушли Валерий Карпин и Деян Станкович. Однако Николаев заявил, что клубы еще не связывались с тренером.

Недавно брат Лички Марио заявил о готовности вернуться в «Динамо».