Защитник ЦСКА: Баринов усилил бы нашу команду

Защитник ЦСКА Данил Круговой заявил, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов мог бы усилить армейцев. Действующий контракт хавбека с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2026 года. Ранее «Чемпионат» сообщал, что переговоры между сторонами по новому соглашению приостановлены и вряд ли будут возобновлены.

— Есть информация, что Баринов пока не может продлить контракт с «Локо», хотели бы его видеть в ЦСКА?

— Да, почему нет? Мы с Бариновым хорошо общаемся и коммуницируем.

— Он бы усилил сейчас ЦСКА?

— Да, 100%, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.