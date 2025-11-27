Слоту не грозит отставка из «Ливерпуля»

Слоту не грозит отставка. Боссы «Ливерпуля» поддерживают тренера (Daily Mail)
Руководство «Ливерпуля» поддерживает главного тренера Арне Слота, несмотря на неудачные результаты.
В 12 последних матчах «красные» потерпели 9 поражений.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к клубу и нидерландскому специалисту, Слоту не грозит отставка. Ситуация после поражения от ПСВ в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:4) не изменилась.
«Красные» занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков после 12 туров. В Лиге чемпионов они идут 13-ми с 9 баллами после 5 матчей.
