Галатасарай предлагает 15млн евро за защитника «Зенита»

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Нино может перейти в турецкий «Галатасарай». Турецкий клуб готов дать за трансфер игрока петербуржцев 15 миллионов евро.

Игрок «Зенита» может перейти в турецкий «Галатасарай»
Последние недели между клубами идут активные переговоры по поводу трансфера. Переговорный процесс демонстрирует положительную динамику. Сам футболист предпочитает перейти в один из европейских чемпионатов, чем вернуться в Бразилию.

Нино перешёл в «Зенит» в начале прошлого года из «Флуминенсе» за 5млн евро. Контракт с петербургским клубом действует до 2028 года. За «Зенит» бразильский полузащитник провёл всего 65 игр и забил 3 гола. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 15 игр за клуб из Санкт-Петербурга и отметился одной голевой передачей.

В составе «Зенита» Нино стал чемпионом России сезона 2023/24 годов, а также обладателем Кубка России 2024 года.

С 2023 года Нино играет за сборную Бразилии. Дебютировал Нино в отборочном матче к Чемпионату мира 2026 года против сборной Аргентины. Нино является олимпийским чемпионом 2020 года.

