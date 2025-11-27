Игрок «Зенита» может перейти в турецкий «Галатасарай»

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Нино может перейти в турецкий «Галатасарай». Турецкий клуб готов дать за трансфер игрока петербуржцев 15 миллионов евро.

Последние недели между клубами идут активные переговоры по поводу трансфера. Переговорный процесс демонстрирует положительную динамику. Сам футболист предпочитает перейти в один из европейских чемпионатов, чем вернуться в Бразилию.

Нино перешёл в «Зенит» в начале прошлого года из «Флуминенсе» за 5млн евро. Контракт с петербургским клубом действует до 2028 года. За «Зенит» бразильский полузащитник провёл всего 65 игр и забил 3 гола. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 15 игр за клуб из Санкт-Петербурга и отметился одной голевой передачей.

В составе «Зенита» Нино стал чемпионом России сезона 2023/24 годов, а также обладателем Кубка России 2024 года.

С 2023 года Нино играет за сборную Бразилии. Дебютировал Нино в отборочном матче к Чемпионату мира 2026 года против сборной Аргентины. Нино является олимпийским чемпионом 2020 года.