«Балтика» обсуждает с экс‑вратарем «Динамо» возможность работы в клубе

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов сообщил «Матч ТВ», что клуб обсуждает возможность работы в клубе экс‑вратаря «Динамо» и сборной России Антона Шунина.

© ФК «Динамо»

В начале мая 38‑летний Шунин официально объявил о завершении карьеры. Ранее сообщалось, что он прошел стажировку в «Балтике».

— Вы говорили, что обсуждаете с Шуниным работу в клубе. Может быть, предложили уже ему должность?

— Мы разговариваем. Мы хорошо общаемся, близкие приятели, поэтому идет постоянный контакт. В плане постоянной работы в клубе и контракта пока нет, но мы это обсуждаем, — сказал Измайлов «Матч ТВ».

«Балтика» под руководством Андрея Талалаева занимает пятое место в турнирной таблице МИР РПЛ, набрав 29 очков в 16 матчах.

