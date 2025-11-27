Агент ответил, кто сможет раньше уехать в Европу — Кисляк или Батраков

Представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Вадим Шпинев заявил «Матч ТВ», что футболист сможет уехать в зарубежный чемпионат раньше хавбека ЦСКА Матвея Кисляка.

В текущем сезоне 20‑летний Батраков в составе «Локомотива» сыграл 21 матч во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи.

— Кто сможет раньше уехать в Европу — Кисляк или Батраков?

— Не сомневаюсь, что Леша. Потому что к этому есть все предпосылки. Окажется в той же Франции, Италии, Испании — будет прекрасно, — сказал Шпинев «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.