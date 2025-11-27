Игрок "Динамо" ответил, что его мотивирует

Полузащитник "Динамо" Ульви Бабаев ответил на вопрос, что его мотивирует в профессиональной карьере.

© ФК "Динамо"

"Мотивируют трофеи, личные награды и в целом желание играть. Просто хочется выходить на поле и получать от этого удовольствие. Не проигрывать постоянно и думаю, что не так, а каждую игру выигрывать и думать: да, всё отлично, мы идём в правильном направлении", - сказал Бабаев в интервью пресс-службе "Динамо".

Ульви Бабаев в текущем сезоне принял участие в составе московского "Динамо" в 13 матчах во всех турнирах, отметился пятью забитыми мячами. Также в кубковой встрече против "Крыльев Советов" (4:0) вингер стал автором первого хет-трика игрока бело-голубых на "ВТБ Арене".

Сегодня, 27 ноября "Динамо" сыграет против "Зенита" на своём поле в рамках ответной встречи 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Первую игру выиграли бело-голубые со счётом 3:1.

После 16 сыгранных туров РПЛ "Динамо" занимает девятую строчку в турнирной таблице с 20 набранными очками.