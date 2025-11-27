Экс-вратарь сборной Армении оценил идею провести матч с Россией

Бывший вратарь сборной Армении Давид Юрченко прокомментировал идею провести товарищеский матч между Арменией и Россией.

«Позитивно смотрю на идею провести матч между Россией и Арменией. Две эти страны многое связывает. Дай Бог, чтобы такой матч случился. Он бы привлёк внимание болельщиков. Такая игра была бы интересной» - сказал Юрченко.

15 ноября 2025 года сборная России провела товарищеский матч против сборной Чили. Встреча завершалась победой чилийской сборной со счётом 2:0 Команда Валерия Карпина впервые с ноября 2021 года проиграла матч. Тогда российская сборная проиграла в отборочном матче к Чемпионату мира 2022 года на выезде сборной Хорватии со счётом 0:1

Российская сборная с февраля 2022 года отстранена решением FIFA и UEFA от международных турниров. После этого российская сборная проводит только товарищеские матчи.

Сборная Армении в отборе к Чемпионату мира 2026 года заняла последнее место в группе F, набрав три очка. Армения не сумела отобраться на мундиаль.

Последний раз Россия и Армения играли друг против друга 5 марта 2014 года в товарищеском матче. Тогда победу праздновала российская сборная со счётом 2:0