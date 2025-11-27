"Крылья Советов" обыграли "Камаз" в "пути регионов" Кубка России по футболу

Самарские "Крылья Советов" в серии пенальти обыграли "Камаз" из Набережных Челнов и вышли во второй этап 1/4 финала "пути регионов" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Набережных Челнах.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Гол в составе "Камаза" забил Даниил Шамкин (3-я минута), у "Крыльев Советов" отличился Михайло Баньяц (57). В серии пенальти точнее оказались футболисты "Крыльев Советов" - 4:2.

Во втором раунде четвертьфинала "пути регионов" "Крылья Советов" встретятся с "Оренбургом". В других матчах второго этапа тульский "Арсенал" сыграет против столичного "Локомотива", "Ростов" встретится с махачкалинским "Динамо", а соперником калининградской "Балтики" станет проигравший в противостоянии между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо".

На каждой стадии плей-офф "пути Мир - Российской премьер-лиги" Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе со столичным "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (девять).